ثلاثة من تجّار الأسلحة والذخائر في قبضة قوات مكافحة الجريمة في ريف الرقة

وكشفت الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا عن تفاصيل العملية" بعد ورود بلاغ إلى أحد مراكزنا الأمنية، عن ثلاثة أشخاص يعملون في تجارة الأسلحة في بلدة الكرامة التابعة لمدينة الرقة، تمكنت قواتنا في مكافحة الجريمة من إلقاء القبض عليهم وضبط كمّية من الأسلحة بحوزتهم".

وقال المركز "باشرت قواتنا في مكافحة الجريمة الرصد والتحري وجمع المعلومات، وبعد التأكد من تورطهم في هذا العمل من خلال الأدلة والثبوتيات، ألقت القبض عليهم في كمين مُحكم في منازلهم. كما ضُبطت بحوزتهم الأسلحة والذخائر التالية:

ـ مخزن كلاشنكوف عدد1

ـ مخزن مسدس عدد 1

ـ مسدس عيار7 ملم، بالإضافة لجناد.

ـ طلق مسدس عيار 7 عدد 10

ـ سلاح أبيض عدد 1

ـ كاميرات مراقبة عدد 4"

وأضاف المركز "أثناء التحقيق مع الجناة اعترفوا بتجارتهم بالأسلحة والذخائر وبيعها لقاء مبالغ مالية، بالإضافة إلى قيامهم بسرقة كاميرات المراقبة التي ضُبطت أثناء المداهمة من أحد الأماكن العامَّة سابقاً، لتقوم قواتنا بتحويل الجناة مع المضبوطات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

(ل م)