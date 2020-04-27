ثلاثة مليون مصاب بكورونا حول العالم

وتعد الولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد أوائل فبراير/شباط ، الدولة الأكثر تضرراًمع 54841 وفاة من بين 964937 إصابة، بحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، الاثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 المؤكدة في تركيا بواقع 2131 في الساعات الـ24 الماضية ووفاة 95 آخرين، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2900.

وحذر مدير منظمة الصحة العالمية، الاثنين، من أن جائحة فيروس كورونا المستجد لن تنتهي قريباً، وعبر عن "قلقه العميق" من التأثير الناجم عن تعطل الخدمات الصحية العادية، لا سيما على الأطفال.

(ي ح)