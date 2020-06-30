ثلاثة انفجارات تهز العاصمة الإثيوبية

وأسفرت الانفجارات عن مقتل وإصابة عدد غير محدد من الأفراد، وذلك خلال احتجاجات أثارها مقتل المغني الشهير هاتشالو هونديسا إثر تعرضه لإطلاق نار منتصف جنوب العاصمة أديس أبابا.

وقال المفوض إنديشو تاسيو: "قُتل بعض المتورطين في زرع قنبلة، علاوة على مدنيين أبرياء".

وأضاف تاسيو، إنه تم القبض على 35 شخصا على خلفية اختطاف جثمان الفنان القتيل هاتشالو هونديسا .

ولم يقدم المفوض تفاصيل أخرى عن التفجيرات، لكنه أوضح أن ضابطا قتل أيضا في العاصمة، خلال أزمة مع حراس شخصية إعلامية شهيرة مضيفا أنه جرى احتجازه إثر ذلك.

)ي ح)