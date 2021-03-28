ثلاث وفيات و٩٥ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا  

وأوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالات الوفاة هي لامرأتين من قامشلو وكركى لكي ورجل من الحسكة.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ٩٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٦١ ذكور و٣٤ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة ١٥ حالة

قامشلو ٤٠ حالة

ديرك ٩ حالات

جل آغا ٤ حالات

الدرباسية 1 حالة

الرقة ٩ حالات

الطبقة ٨ حالات

كوباني ٤ حالات

الشهباء ٥ حالات

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا حالتي شفاء جديدتين.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٩٦٦٥ حالة، منها ٣٦٩ حالة وفاة، و١٢٩٣ حالة شفاء.

(سـ)