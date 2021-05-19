ثلاث وفيات و91 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، جوان مصطفى، أن حالات الوفاة هي لامرأة من الحسكة ورجل من منبج وامرأة من مخيم الهول.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 91 إصابة جديدة بالفيروس في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي 47 ذكور و44 إناث وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة 11 حالة

قامشلو 9 حالات

ديرك 1 حالة

كوباني 4 حالات

الرقة 45 حالة

الطبقة 19 حالة

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا 2 حالة شفاء جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 17179 حالة، منها 705 حالة وفاة، و1757 حالة شفاء.

(س ر)