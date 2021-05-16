ثلاث وفيات و87 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا  

وأوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن حالات الوفاة هي لرجلين من قامشلو وثالث من منبج.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا87 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 47 ذكور و40 إناث وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة 18 حالة

قامشلو14 حالة

ديرك 3 حالات

كركي لكي 1حالة

عامودا 3 حالات

الدرباسية 1 حالة

كوباني 1 حالة

الرقة23 حالة

الطبقة 14 حالة

منبج 4 حالات

الشهباء 3 حالات

مخيم الهول 2حالة

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا سبع حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 16998 حالة، منها 697 حالة وفاة، و1746 حالة شفاء.