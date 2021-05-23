ثلاث وفيات و٧٨ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا  

وأوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن حالات الوفاة هي لرجل من الحسكة ورجل وامرأة من قامشلو.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ٧٨ إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٤٩ ذكور و ٢٩ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

٦ حالات في الحسكة

١٢ حالة في قامشلو

حالة واحدة في ديرك

٦ حالات في كوباني

٢٤ حالة في الرقة

حالتان في درباسية

١٩ حالة في الطبقة

٤ حالات في منبج

حالتان في الشهباء

حالتان في مخيم الهول

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ثلاث حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٧٤٤١ حالة منها ٧١٧ حالة وفاة و ١٧٦٦ حالة شفاء.