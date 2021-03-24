ثلاث وفيات و٧٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

أوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الدكتور جوان مصطفى، أن حالات الوفاة هي لرجلين من الحسكة وامرأة من قامشلو.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ٧٦ إصابة جديدة بالفيروس في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي ٣٩ ذكور و٣٧ إناث، وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة ١٩ حالة

قامشلو ٢٢ حالة

ديرك ٦ حالات

عامودا ٤ حالات

الدرباسية ٤ حالات

الرقة ١٠ حالات

الطبقة ١٠ حالات

الشهباء 1 حالة

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٩٢٩٧ حالة، منها ٣٦١ حالة وفاة، و١٢٧٥ حالة شفاء.

ANHA