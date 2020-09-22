ثلاث وفيات و٥٨ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى أن المتوفين هم رجل وامرأة من الحسكة ورجل من قامشلو.

وأضاف مصطفى أنه تم تسجيل ٥٨ حالة إصابة جديدة بكوفيد ١٩، هم ٣١ ذكور و٢٧ إناث ويتوزعون على الشكل التالي:

١٩ حالة في الحسكة

٨ حالات في الدرباسية

٧ حالات في ديرك

٣ حالات في كركى لكي

حالتان في عامودا

حالتان في كوباني

٨ حالات في الرقة

٨ حالات في الشهباء

حالة واحدة في الطبقة

وأشار مصطفى إلى أنه تم تسجيل ١6 حالة شفاء جديدة.

ويذكر أن عدد حالات الإصابة بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٢٠٩ حالات، منها ٥٥ حالة، وفاة و ٣٥٠ حالة شفاء.

(سـ)