ثلاث وفيات و47 إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا  

وأوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن حالات الوفاة هي لرجلين من الحسكة وثالث من قامشلو.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي لـ 22 ذكور و25 إناث، وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة 16 حالة

قامشلو 12 حالة

ديرك 4 حالات

الدرباسية 5 حالات

الرقة 10 حالات

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا خمس حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 17045 حالة، منها 700 حالة وفاة، و1751 حالة شفاء.

(سـ)