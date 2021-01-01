ثلاث وفيات و٤٣ إصابة جديدة بفيروس كوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا

وأوضح الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالات الوفاة هي لرجل وامرأة من الحسكة ورجل آخر من الشهباء.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ٤٣ حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي ٢٣ ذكور و٢٠ إناث، وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة ٨ حالات

قامشلو ٧ حالات

ديرك ٨ حالات

تربه سبيه 1حالة

كركى لكي 1 حالة

كوباني ٤ حالات

الرقة 2 حالتان

الطبقة ٩حالات

منبج 2 حالتان

الشهباء 1حالة

كما ذكر مصطفى أنه تم تسجيل ١٠ حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٨٠٦٧ حالة، منها ٢٧٤ حالة وفاة، و ١١٤٨ حالة شفاء.

(م)

ANHA