ثلاث وفيات و35 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

وأوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالات الوفاة هي لرجل من قامشلو ورجلين من دير الزور.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 24 ذكور و11 إناث وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة 7 حالات

قامشلو 5حالات

ديرك 3 حالات

تربه سبيه 1حالة

الدرباسية 8 حالات

دير الزور 5 حالات

الشهباء 2حالة

مخيم الهول4 حالات

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا حالة شفاء واحدة جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 17363 حالة، منها 714 حالة وفاة، و1763 حالة شفاء