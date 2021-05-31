ثلاث وفيات و35 إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

أوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن حالات الوفاة

هي لرجلين من الحسكة ورجل من عامودا.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي 17 ذكور و14 إناث

وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة 8 حالات

قامشلو 3 حالات

ديرك 4 حالات

عامودا 3 حالات

الرقة 11 حالة

دير الزور 3 حالات

الشهباء 1 حالة

مخيم الهول 2 حالة

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ست حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة

17857 حالة، منها 729 حالة وفاة، و1804 حالة شفاء.