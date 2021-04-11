ثلاث وفيات و٢٩٨ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

وأوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن حالات الوفاة هي لامرأتين ورجل من الحسكة.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ٢٩٨ إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي ١٦٦ ذكور و١٣٢ إناث، وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة ٤٢ حالة

قامشلو ٨٨ حالة

ديرك ٣٧ حالة

الدرباسية ٦ حالات

رميلان 1 حالة

الطبقة ٤٠ حالة

الرقة ٥٠ حالة

كوباني ٢٥ حالة

منبج ٥ حالات

الشهباء ٤ حالات

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا خمس حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٢٢٣٦حالة، منها ٤٢٢ حالة وفاة، و١٣٦٥ حالة شفاء.