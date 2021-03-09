ثلاث وفيات و٢٨ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

وأوضح الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالات الوفاة هي لرجلين من الطبقة وقامشلو وامرأة من الشهباء.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ٢٨ إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي ١٩ ذكور و٩ إناث، وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة ٥ حالات

قامشلو ٩ حالات

الرقة ٤ حالات

دير الزور ٥ حالات

منبج ٣ حالات

الطبقة 1حالة

الشهباء 1حالة

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٨٧١٧ حالة، منها ٣٣١ حالة وفاة، و ١٢٥٣ حالة شفاء.

(سـ)