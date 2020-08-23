ثلاث وفيات و٢٧ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الأحد، تسجيل ثلاث حالات وفاة لمصابين بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا.
خبر 2020-08-23T09:20:00 مركز الاخبار

وبيّن الرئيس المشترك لهيئة الصحة جوان مصطفى أن الوفيات هي: حالة في قامشلو وحالة في الرقة والحالة الثالثة في الشهباء.

وأشار مصطفى إلى أن حالات الإصابة الجديدة المسجلة بلغت ٢٧ حالة، منها عشر ذكور و١٧ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

١٢ حالة في قامشلو

حالتان في ديرك

٤ حالات في الحسكة

حالة واحدة في الرميلان

حالة واحدة في تربه سبيه

حالة واحدة في درباسيه

٣ حالات في عامودا

٣ حالات في الشهباء.

كما تم تسجيل ٧ حالات شفاء جديدة.

وبلغ عدد حالات الإصابة مع إعلان الحالات الأخيرة ٣٥٤ حالة، منها ٢٢ حالة وفاة و٥٨ حالة شفاء.

(أ ب)

ANHA


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