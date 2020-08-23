ثلاث وفيات و٢٧ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

وبيّن الرئيس المشترك لهيئة الصحة جوان مصطفى أن الوفيات هي: حالة في قامشلو وحالة في الرقة والحالة الثالثة في الشهباء.
وأشار مصطفى إلى أن حالات الإصابة الجديدة المسجلة بلغت ٢٧ حالة، منها عشر ذكور و١٧ إناث وتتوزع على الشكل التالي:
١٢ حالة في قامشلو
حالتان في ديرك
٤ حالات في الحسكة
حالة واحدة في الرميلان
حالة واحدة في تربه سبيه
حالة واحدة في درباسيه
٣ حالات في عامودا
٣ حالات في الشهباء.
كما تم تسجيل ٧ حالات شفاء جديدة.
وبلغ عدد حالات الإصابة مع إعلان الحالات الأخيرة ٣٥٤ حالة، منها ٢٢ حالة وفاة و٥٨ حالة شفاء.
(أ ب)
ANHA