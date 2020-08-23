ثلاث وفيات و٢٧ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

وبيّن الرئيس المشترك لهيئة الصحة جوان مصطفى أن الوفيات هي: حالة في قامشلو وحالة في الرقة والحالة الثالثة في الشهباء.

وأشار مصطفى إلى أن حالات الإصابة الجديدة المسجلة بلغت ٢٧ حالة، منها عشر ذكور و١٧ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

١٢ حالة في قامشلو

حالتان في ديرك

٤ حالات في الحسكة

حالة واحدة في الرميلان

حالة واحدة في تربه سبيه

حالة واحدة في درباسيه

٣ حالات في عامودا

٣ حالات في الشهباء.

كما تم تسجيل ٧ حالات شفاء جديدة.

وبلغ عدد حالات الإصابة مع إعلان الحالات الأخيرة ٣٥٤ حالة، منها ٢٢ حالة وفاة و٥٨ حالة شفاء.

(أ ب)

ANHA