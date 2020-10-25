ثلاث وفيات و١٧٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

أوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى أن حالات الوفاة هي لرجلين من قامشلو وديرك وامرأة من الحسكة، وأضاف بأنهم سجلوا ١٧٣ حالة إصابة جديدة.

وبيّن مصطفى أن الحالات الجديدة هي٩٠ ذكور و٨٣ إناث، وتتوزع على الشكل التالي:

٢٣ حالة في الحسكة

٣٦ حالة في قامشلو

٣٩ حالة في ديرك

١٢ حالة في كركى لكي

٧ حالات في عامودا

٨ حالات في الدرباسية

٣ حالات في جل آغا

٥ حالات في كوباني

٣٦ حالة في الطبقة

حالتان في دير الزور

حالة واحدة في الرقة

حالة واحدة في الشهباء

كما أشار مصطفى إلى تسجيل ٧ حالات شفاء جديدة.

وبلغ عدد حالات الإصابة مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٣٧٩٨ حالة، منها ١١٢ حالة وفاة، و٦٧٢ حالة شفاء.

(أ ب)