ثلاث وفيات و١٦١ إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

وأوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن حالات الوفاة هي لامرأة ورجل من الحسكة ورجل آخر من قامشلو.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ١٦١ إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٨٢ ذكور و٧٩ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة ٣٤ حالة

قامشلو ٧٩ حالة

ديرك ٢٣ حالة

الدرباسية ٣ حالات

الرقة ٢٠ حالة

الطبقة 2حالة

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا أربع حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٠٠٥٩ حالة، منها ٣٧٨ حالة وفاة، و ١٣٠٧ حالة شفاء.

(سـ)