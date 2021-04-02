ثلاث وفيات و١٥٢ إصابة جديدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

وأوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن حالات الوفاة هي لرجلين وامرأة من الحسكة.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ١٥٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٨٧ ذكور و٦٥ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة ٣٦ حالة

قامشلو ٥٤ حالة

ديرك ٣١ حالات

الدرباسية ٥ حالات

الرقة ١٦ حالة

الطبقة 1 حالة

في رميلان 1 حالة

مخيم الهول 1 حالة

عامودا ٧ حالات

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ثمانية حالة شفاء جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٠٣٣١ حالة، منها ٣٨٥ حالة وفاة، و١٣٢٦ حالة شفاء.

ANHA