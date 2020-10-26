ثلاث وفيات و١٥٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تسجيل ثلاث حالات وفاة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا.

وأوضح جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن حالات الوفاة هي لرجلين من الحسكة وكوباني وامرأة من منبج.

وبيّن مصطفى بأنهم سجلوا ١٥٠ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، موضحًا أن الحالات هي ٨١ ذكور و ٦٩ إناث

وتتوزع على الشكل التالي:

١٧ حالة في الحسكة

٢٣ حالة في قامشلو

٣١ حالة في ديرك

٨ حالات في كركى لكي

حالة واحدة في تل تمر

حالتان في عامودا

حالتان في تربه سبيه

حالتان في جل آغا

حالتان في مخيم الهول

٢٤ حالة في كوباني

١١ حالة في الطبقة

١٨ حالة في منبج

٨ حالات في الرقة

حالة واحدة في الشهباء

ونوه مصطفى بأنه تم تسجيل ١٥ حالة شفاء جديدة.

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا مع إعلان هذه الحالات ٣٩٤٨ حالة، منها ١١٥ حالة وفاة، و٦٨٧ حالة شفاء.

(أ ب)

ANHA