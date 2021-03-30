ثلاث وفيات و132 إصابة جديدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

وأوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن حالات الوفاة هي لامرأتين من الحسكة ورجل من قامشلو.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ١٣٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٧٦ ذكور و٥٦ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة ٢١ حالة

قامشلو ٤٦ حالة

ديرك ١٢ حالة

الدرباسية ٣ حالات

الرقة ١٢ حالة

في جل آغا ٤ حالات

الطبقة ٩ حالات

كوباني ٧ حالات

دير الزور ١٣ حالة

منبج ٥ حالات

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ثلاث حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٩٨٩٨ حالة، منها ٣٧٥ حالة وفاة، و١٣٠٣ حالة شفاء.

ANHA