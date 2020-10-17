ثلاث وفيات و١١٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

أوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى أن حالات الوفاة هي لرجل من ديرك وآخرين من كركى لكي وعامودا.

وبيّن مصطفى بأنهم سجلوا ١١٣ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي ٥٩ ذكور و٥٤ إناث، وتتوزع على الشكل التالي:

٣ حالات في الحسكة

٤ حالات في قامشلو

حالة واحدة في ديرك

حالة واحدة في كركى لكي

حالة واحدة في الرميلان

حالتان في عامودا

٣٨ حالة في الرقة

٢٦ حالة في كوباني

٢٣ حالة في منبج

١٤ حالة في الطبقة

وأشار مصطفى إلى تسجيل ٣ حالات شفاء جديدة.

وبلغ عدد حالات الإصابة مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٢٨٥٢ حالة، منها ٩٣ حالة وفاة و ٦٢٣ حالة شفاء.

(أ ب)