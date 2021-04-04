ثلاث وفيات و105إصابات جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

وأوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالات الوفاة هي لرجل من قامشلو وآخر من دير الزور وثالث من الحسكة.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 105 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 59 ذكور و46 إناث وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة 21 حالة

الدرباسية 8 حالات

كوباني 14 حالة

الرقة 28 حالة

الطبقة 32 حالة

منبج 2 حالة

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا حالتي شفاء جديدتين.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 10509 حالة، منها 392 حالة وفاة، و 1329 حالة شفاء.