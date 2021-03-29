ثلاث وفيات و١٠١ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

وأوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن حالات الوفاة هي لامرأتين ورجل من قامشلو.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ١٠١ إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٤٣ ذكور و٥٨ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة ٢١ حالة

قامشلو ٤٤ حالة

ديرك ١٤ حالة

الدرباسية 2حالة

الرقة ٩ حالات

كركي لكي/ معبدة ٥ حالات

عامودا ٣ حالات

الشهباء ٣ حالات

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا سبع حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٩٧٦٦ حالة، منها ٣٧٢ حالة وفاة، و ١٣٠٠ حالة شفاء.