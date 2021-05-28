ثلاث وفيات و ٣٠ إصابة جديدة بفايروس كوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا

وأوضح الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) أن حالات الوفاة هي لامرأة من الحسكة ورجلين من قامشلو وديرك.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ٣٠ إصابة جديدة بفايروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ١٦ ذكور و ١٤ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

٦ حالات في الحسكة

٦ حالات في قامشلو

حالة واحدة في ديرك

٣ حالات في الدرباسية

١١ حالة في الرقة

حالتان في مخيم الهول

حالة واحدة في الشهباء

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ست حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٧٧٤٦ حالة منها ٧٢٣ حالة وفاة و ١٧٩٢ حالة شفاء.

(د ج)