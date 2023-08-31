تحديث حول المرتزقة الذين تسللوا من مناطق حكومة دمشق إلى ريف دير الزور الشرقي

نشرت قوات سوريا الديمقراطية في تحديث لها، مساء اليوم، " أن مجموعات مسلحة تسللت إلى قرى في الريف الشرقي لدير الزور من الضفة الغربية لنهر الفرات، وبدأت تلك المجموعات بالتحشيد للهجوم على قواتنا في قرى الريف الشرقي.

حيث تمّ إرسال العتاد من قبل جهات أمنية تابعة للنظام السوري مساء أمس في محاولة لإحداث الفتنة الأهلية خدمة لأجنداتها، بما فيها ضغوطات وتهديدات يتعرض لها وجهاء المنطقة من قبل تلك الجهات".

مسؤول المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي نشر تحديثاً على صفحته الرسمية جاء فيه " المرتزقة الذين تسللوا إلى جديدة العكيدات هربوا إلى مناطق سيطرة النظام في غرب الفرات مرة أخرى. يتم ملاحقة الباقي في الشحيل".

(سـ)