تهديد الحرب على روج آفا ونتائجه المحتملة

رؤوف كاراكوجان

كان موضوع هجوم الدولة التركية المحتمل هو الموضوع الرئيسي الذي تم الحديث عنه في النقاشات والتحليلات التي تتعلق بروج أفا. هذا الوضع الذي يواجهه الشعب في ظروف الحرب هو أكثر ثقلاً على شعوب روج أفا. ورغم أنه من غير الممكن التنبؤ بموعد حدوثه إلّا أنه يجب رؤية احتمالية الحرب على الدوام.

لم يتناقص التهديد والاستفزاز ضد روج أفا منذ بداية ثورة روج أفا. ثورة روج أفا هي أبرز مثال على تاريخ الثورات الشعبية. إنها تعتمد على نموذج الأمة الديمقراطية والإدارة الذاتية من الاختلافات الاجتماعية التي لا تشكل الدولة هدفاً أساسياً لها. محاولة تأسيس نظام غير دولتي. لها تأثير كبير حتى لو كانت على مساحة جغرافية صغيرة وهي قادرة على تغيير التوازنات الإقليمية. كما أنها تخلق بديلاً ضد النظام الرأسمالي العالمي.

وعلى الرغم من أن انقسام الكرد هو المشكلة الرئيسية في الشرق الأوسط إلّا أن هذا الوضع أصبح اليوم مشكلةً عالمية. ولأن حركة التحرر الكردية أرادت حل هذه المشكلة فإنها تواجه الهجمات الإقليمية الرجعية والنظام الرأسمالي العالمي. ولهذا فإن ثورة روج أفا هي في الوقت تشكل نموذجاً ثورياً متقدماً انضمت إليها القوى العالمية. استطاعت أن تحيا برغم كل الفروض ،التهديدات ،الهجمات والاحتلال وواصلت السير في طريقها.

فرض الحروب هي نتاج السياسة الخارجية غير المنطقية للدولة التركية، يعيدون وضعها على جدول الأعمال ويجهزون أساساً للهجوم. لا يوجد أي أساس قانوني أو حقوقي لتهديد بالهجوم هذا. إنها حرب ترتكب بالكامل بسبب الموقف التعسفي والاحتلالي للدولة التركية. وهي نتيجة عدم تحمل تركيا للإدارة الذاتية، النظام الإداري، إرادة الحياة المشتركة لشعوب شمال وشرق سوريا.

وضعت الحكومة الفاشية لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية هذا الهجوم على جدول أعمالها للتغلب على عجزها. لم يحقق أردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية ما يصبو إليه في زياراته الأخيرة إلى أمريكا وروسيا، ويحاول الآن مواصلة وجوده من خلال تعميق الأزمة السورية. وأسهل طريقة لهذا هو الهجوم على روج أفا وتدمير البنية المستقلة والبقاء في سوريا.

عدم تحديث طائرات F-16، وعدم شرائها تعطيل شراء طائرات F-35، فشل سياسة أردوغان الخارجية (أزمة نظام الدفاع الصاروخي S-400

، وخلافاتها مع أمريكا حول مواضيع مثل الأزمة السورية والعلاقات الدبلوماسية مع روسيا) تنعكس على السياسة الداخلية أيضاً. تعريف ’ الشخص المريض ‘الذي يشار به إلى المراحل الأخيرة للإمبراطورية العثمانية ‘أوصلت بتركيا إلى الطور الذي يعرف به ’ الرجل الذي سيموت'. سيدفن أردوغان النظام الذي أسسه أو الذي يحاول تأسيسه معه.

إذا كان الدكتاتور أردوغان يحاول مواصلة وجوده بالهجوم على روج أفا وخلق مجالات جديدة للمناورة في السياسة الخارجية فهو يرتكب خطأً فادحاً. لا يمكنها أن تحقق أي نتيجة من خلال السياسات المستبدة والتهجمية والعمليات الاحتلالية طالما هناك قضية كردية. فشل من سبق أردوغان. وسيفشل أردوغان ومن يأتي بعده أيضاً، لا يمكنهم القضاء على حقيقة الكرد.

كان دائماً هناك من أراد استغلال فرصة تهديدات الدولة التركية بالهجوم. وخاصة أن محاولة النظام السوري وروسيا بتوسيع سيطرتهما نحو مناطق روج أفا واستخدام قوتها السياسية والعسكرية والدبلوماسية لخنق الإدارة الذاتية ليس أمراً جديداكما أن للولايات المتحدة الأمريكية أيضاً آمالاً في الاستفادة من هذه السياسات. وبغض النظر عن كل صراعات أمريكا وروسيا إلا أنه ربما تكونان قد اتفقتا على سوريا، وروج أفا بشكل خاص.

مع التضييق على روج أقا من كل النواحي (بما فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني) يحاولون في العديد من المرات تجربة السيناريوهات التي لم تحقق نتيجة. يدرك شعب روج أفا بكل مكوناته هذه الألاعيب الشنيعة. وهو يجعل من ضرورة الحماية الذاتية أساساً له في كل الشروط والظروف ومن دون أن تعتمد على أي قوة خارجية وبدون أن تعتمد على العلاقات الدبلوماسية للدول الكبرى مثل أمريكا وروسيا ومن دون أن تترقب وعودهم.

في حال هجوم محتمل على روج أفا هناك فرصة أيضاً لفتح الطريق أمام إسقاط النظام التركي الفاشي. ستجلب محاولة الهجوم الجديدة ضد روج أفا معها روحاً جديدة لمقاومة كوباني. الدفاع عن كوباني أصبح مسألة شرف بالنسبة للكرد. الروح التي أتت إلى كوباني وانخرطت في المعركة الدفاعية هي الروح التي ستجعل الكرد ينتصرون. ومثلما أصبحت كوباني رمزاً للانتصار في الكفاح ضد داعش. سيؤسس دفاع روج أفا فرصةً للقضاء على الممثلين الرسميين لداعش. ومن الممكن أن تصبح روج أفا رمزاً للحرية.

يجب أن يستنفر الكرد وينضموا للدفاع عن روج أفا. يجب أن يصعدوا النضال ضد الفاشية أينما كانوا. كما يجب أن يوقد شعب روج أفا نار الحرية بشكل أكبر. يجب أن يجعل الدولة التركية تندم على دخولها إلى روج أفا. يجب أن يُدرك أن هذه الحرب هي حرب وجود الكرد الأحرار والمقاومين.

(ر)

ANHA