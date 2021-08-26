وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين، اليوم الخميس، إن هناك تهديداً كبيراً بوقوع هجوم إرهابي قرب مطار كابول.

وحثت استراليا رعاياها ومن لديهم تأشيرة دخول إليها على الابتعاد عن المنطقة.

وكانت السفارة الأميركية في أفغانستان، طالبت جميع الأميركيين عند بوابات مطار كابول بالمغادرة على الفور.

كما نصحت السفارة الأميركية في أفغانستان عبر تحذير أمني الأميركيين بعدم الذهاب إلى مطار كابول.

التحذير الأميركي جاء بعد مطالبة بريطانية مماثلة لمواطنيها بعدم السفر لأي سبب إلى أفغانستان، إذ حذرت الخارجية البريطانية من وجود "خطر كبير من وقوع هجوم إرهابي"، قائلة: "مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية ينصح بعدم السفر لأي سبب لأفغانستان. ينبغي ألا تسافروا لأفغانستان".

بدورها، أعلنت بلجيكا مساء أمس، أنّها أوقفت عمليات الإجلاء من مطار كابول، في قرار اتخذته قبيل أيام من إنجاز القوات الأميركية التي تؤمن الموقع، انسحابها من أفغانستان.

وكان الاتحاد الأوروبي دعا الثلاثاء الولايات المتحدة إلى الاستمرار في تأمين مطار كابول "ما دام ذلك ضروريّاً"، مطالباً بذلك ببقاء القوات الأميركية إلى ما بعد المهلة المحددة لانسحابها والتي تنتهي في 31 آب/ أغسطس.

(د ع)