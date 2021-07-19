تحضيرات تسبق عيد الأضحى....أسواق شمال وشرق سوريا تشهد حركة ملحوظة

الإقبال على شراء أضحية العيد، وارتياد محال بيع السكاكر والحلوى ومتاجر بيع الألبسة وشراء الحاجيات الأخرى للعيد، أهم ما يميز الأسواق في هذه الأيام، وسط ارتفاع في أسعارها، وانخفاض سعر شراء الماشية.

فقد وصلت أسعار بعض أنواع السكاكر إلى ما يقارب الـ 30 ألف ليرة سورية للكيلو، في حين تباع أنواع أرخص بأسعار تبدأ من الـ 5 آلاف ليرة سورية.

في حين انخفضت أسعار الماشية، حيث يباع رأس الغنم( للأضحية) الذي كان قد وصله سعره لحوالي الـ700 الف ليرة سوريا بـ 300 الف.

قوى الأمن الداخلي كثفت من دورياتها ضمن المدن، وأقامت حواجز على النقاط الأساسية داخل المدن والأسواق، لضمان سلامة الأهالي ومراقبة الأمن.

وكانت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا أصدرت تعميماً أعلنت فيه عن عدد من الإجراءات الأمنية خلال فترة العيد "انطلاقاً من المصلحة العامة، ومرور أيام العيد وسط أجواء آمنة".

عدد من المتسوقين وأصحاب المحال من مناطق مختلفة في شمال وشرق سوريا قالوا إن الإقبال على الشراء جيد لكن الأسعار مرتفعة، فيما أثنوا على دور القوى الأمن الداخلي لتوفيرها الاستقرار في المنطقة.

المواطن جهاد أحمد صاحب محل للسكاكر والحلوى في مدينة قامشلو، قال " هناك إقبال كبير على السوق لهذا العام، ولكن في هذا العيد تشهد الأسواق ارتفاعاً كبيراً للأسعار نتيجة هبوط سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار".

فيما تابع المواطن خالد نعسان من مدينة كوباني إن الحصار المطبق على المنطقة هو سبب أيضاً في ارتفاع الأسعار، مشيراً إن أغلب الأسر تشتري نصف كمية الحاجيات التي كانت تشتريها في الأعوام السابقة.

فرحة العيد تكتمل بالأمن والاستقرار في المنطقة

محمد أحمد بودقا صاحب أحد محال بيع السكاكر والمكسرات في مدينة الطبقة ، هنأ حلول العيد على كافة المسلمين وقال: نحاول تأمين متطلبات الأهالي للعيد بأسعار جيدة لكن ارتفاع الأسعار، يؤثر على بيعنا أيضاً".

ومن جانبه قال المواطن محمد إبراهيم الرجب وهو يتسوق :" اليوم نشعر بفرحة العيد الأسواق تمتلئ بالأهالي وتكتمل بالأمن والأمان وهذا ما يخلق الراحة في قلوب المواطن"، في حين شاركه الرأي بائع السكاكر محمد المحمد وأضاف أن حركة السوق نشطة.

نستطيع شراء أضحية العيد هذا العام

محمد الجمعة تاجر للماشية في سوق الأغنام بالرقة قال :"هذا العام مختلف عن الأعوام الماضية بشكل كبير، ففي العام الماضي معظم أهالي الرقة لم يتمكنوا من شراء ذبيحة لعيد الاضحى، أما هذا العام فسعر الأضحية يتراوح ما بين 300ألف إلى 600ألف وهذا السعر جيد بالنسبة للمنطقة".

هذا وأدت قلة الهطولات المطرية والجفاف في المنطقة لانخفاض سعر الماشية، لارتفاع أسعار العلف المغذي لها.

ومن جانبه أشار حسن الخالد، وهو يشتري أضحية للعيد إن السعر المناسب دفعه لشرائها هذا العام وتابع "نستطيع شراء أضحية العيد هذا العام".

نتمنى أن يعم السلام أرجاء سوريا كاملة

محمد فلاحة مواطن من مدينة الرقة، تمنى وهو يتحضر للاحتفال بعيد الأضحى بأن يعمّ السلام في أرجاء سوريا كاملةً، وأن يعود الاستقرار لسوريا بوحدة أراضيها وانتهاء الأزمة السورية التي أنهكت الشعب السوري.

(سـ)

ANHA