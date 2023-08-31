تحضيرات مهرجان فن الطفل على مستوى شمال وشرق سوريا

في الأول من أيلول من كل عام، وبالتزامن مع اليوم العالمي للطفولة تنظم هيئة الثقافة والفن برعاية حركة الهلال الذهبي في شمال وشرق سوريا مهرجان فن الطفل على مستوى شمال وشرق سوريا بنسخ مختلفة، تتضمن عروضاً في مجال الغناء والمسرح والرسم والأعمال اليدوية، بهدف تنمية مواهب الأطفال.

ويعتبر هذا المهرجان فرصة ترفيهية قبيل افتتاح المدارس، بالإضافة إلى أنه فرصة لتعزيز مواهب الأطفال.

ويتم الاستعداد لهذا المهرجان من خلال لجنة تحضيرية تم تنظيمها من قبل هيئة الثقافة والفن والتي تتألف من أربعة أعضاء يشرفون على التحضيرات، التي تشمل التدريبات، وإعداد الأزياء وتجهيز مراكز ومنصات العروض.

وعن تحضيرات المهرجان في مقاطعة قامشلو وحسب اللجنة التحضيرية يستعد مركز ميزوبوتاميا للثقافة والفن برعاية حركة الهلال الذهبي في مقاطعة قامشلو في إقليم الجزيرة لمهرجان فن الطفل الثامن على مستوى إقليم الجزيرة تحت عنوان "الأطفال جدائل منسوجة للحرية"، والذي سيستمر ثلاثة أيام متتالية تنطلق في الأول من شهر أيلول، وذلك على خشبة مسرح مركز آرام تيكران للثقافة والفن ببلدة رميلان. وتشارك فيه 37 فرقة فنية من جميع أطياف مكونات مقاطعة قامشلو، وتراوح أعمار المشاركين بين الثامنة والخمسة عشر عاماً.

ومن المقرر أن تقدم الفرق المشاركة عروضاً موسيقية وغنائية ومسرحية وأعمالاً يدوية ورسومات ودبكات، بالإضافة إلى مسابقة في المعلومات.

وحسب اللجنة التحضيرية يتلقى الأطفال التدريبات على الغناء والمسرح والدبكات بجميع أنواعها منذ نحو شهر مع اقتراب انطلاق المهرجان.

وعن المشاركة في المهرجان، عبّرت الطفلة كليانة عاطف خليل والطفلة هيلين مازن لوند من مدينة قامشلو عن سعادتهما بالمشاركة في مهرجان الطفل، وقالتا إن المهرجان فرصة لهما من أجل إظهار مواهبهما في التمثيل المسرحي.

وفي السياق نفسه، يستعد مركز باقي خدو للثقافة والفن برعاية حركة الهلال الذهبي في مقاطعة كوباني بإقليم الفرات، لمهرجان فن الطفل السادس تحت شعار "الأطفال هم أمل المستقبل الحر"، والذي سينطلق في الثاني من أيلول المقبل على مستوى إقليم الفرات ليومين متتاليين، حيث تجري التحضيرات منذ ما يقارب الشهر.

وحسب عضوة اللجنة التحضيرية دجلة بوزان، سيبدأ المهرجان بمسيرة في "ساحة المرأة الحرة" وستشارك في المهرجان 20 فرقة فنية منها 12 فرقة تابعة لمركز باقي خدو وحركة الهلال الذهبي في صرين ومقاطعة كوباني، و8 فرق فنية من الطبقة والرقة ومنبج وعين عيسى.

واختيرت عدة لجان للإشراف على تدريب الفرق، حيث كُثفت التدريبات في الأيام الأخيرة قبل انطلاق المهرجان لكي يكون الأطفال على جاهزية تامة للمشاركة في المهرجان.

أما عن استعدادات مقاطعة الحسكة لإطلاق مهرجان الطفل الثامن فيتم التحضير له بشكل مكثّف وخاصة مع قرب انطلاق المهرجان، الذي سيقام في مركز سردم للثقافة والفن في الحسكة تحت شعار" الأطفال أمل الحياة وتحلو الحياة بالأطفال".

وسيشارك فيه الأطفال من كافة النواحي والمدن التابعة لمقاطعة الحسكة، ضمن 17 فرقة فنية.

وفي مدينة حلب يتم الاستعداد لإطلاق مهرجان فن الطفل منتصف شهر أيلول المقبل على مدار يومين متتاليين.

ويشارك في المهرجان 9 فرق فنية في مجال الغناء والمسرح والرقص، بالإضافة إلى مشاركة مواهب عديدة في مختلف المجالات الفنية.

وستقدم عروض المهرجان على خشبة مسرح ساحة الجبّانات الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في حلب.

(ك)