بهدف إيصال صوت الشعب المهجر إلى أصقاع العالم باستخدام الفن التشكيلي، يتحضر كومين الرسم بالتنسيق مع مجلس سوريا الديمقراطية إلى افتتاح معرض للفن التشكيلي في حيي الشيخ مقصود والأشرفية يوم غد السبت.

مراسل وكالتنا رافق اللجنة المشرفة على تنظيم المعرض هذا المساء للتحضير لافتتاحه صباح يوم غد السبت، في حين يشارك في المعرض حوالي الـ40 رسماً من مختلف الفئات العمرية ويضم حوالي الـ100 لوحة فنية.

ونصبت خيمة المعرض في منطقة الجبانات الواقعة بالقسم الشرقي من حي الشيخ مقصود، وتؤكد اللجنة التحضيرية للمعرض بأنها دعت العديد من الشخصيات السورية للحضور والتعرف على رسالة المعرض عبر لوحاته.

أغلب مواضيع اللوحات تشير إلى أمل العودة إلى عفرين لتحريرها من المحتلين، إلى جانب مواضيع اخرى جرائم الاحتلال والقصف المباشر الذي طال مدينة عفرين إبان احتلالها عام 2018.

أنامل الفنانين سترسل صيحات المهاجرين إلى المحافل الدولية

الرئيسة المشتركة لكومين الرسم صباح علي أشارت خلال حديثها إلى أن الهدف من إقامة هذا المعرض في مدينة حلب هو لتسليط الضوء على قضية عفرين المحتلة.

كما أشارت صباح إلى أن المعرض يعتبر الثاني من نوعه إذ عرض لوحاته في مقاطعة الشهباء والان يستعد لعرضها غداً في مدينة حلب.

بدورها أشارت مسؤولة مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية مركز حلب وإحدى المشاركات في اللجنة التحضيرية للمعرض زينب قنبر إلى أنهم بصدد عرض معرض الفن التشكيلي معتبرةً أن أنامل الفنانين من مدينة عفرين المحتلة أرادات أن تنادي المجتمع الدولي للخروج عن صمته حيال الاحتلال التركي لعفرين.

وأنهت زينب حديثها بأن اللوحات المعروض تتحدث مع الناظر لتعرض له قصة مقاومة 58 يوماً خلال مقاومة العصر بوجه الاحتلال التركي.

(سـ)

ANHA