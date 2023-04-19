تحضيرات العيد وازدحام الأسواق بالمتبضعين

تشهد الأسواق في مدن ونواحي وبلدات شمال وشرق سوريا ازدحاماً لافتاً للمتبضعين لحاجيات العيد، إلى جانب تجهيز الأسر للحلوى والمعجنات بأنواعها.

التقط مراسلو وكالتنا مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا؛ الحسكة وتربه سبيه وكوباني وديرك والطبقة والرقة، تظهر تحضيرات الأهالي للاحتفال بالعيد، بينما لا تتوقف هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

ويتفق جميع المتبضعين، وفق ما رصد مراسلونا، أن ارتفاع الأسعار الحاد المترافق مع انخفاض قيمة الليرة السورية، يؤثر بشكل كبير على توفير كافة الاحتياجات (الملابس الجديدة والحلوى)، والاقتصار على شراء الضروري منها.

بدورها، تكثف قوى الأمن الداخلي دورياتها داخل المدن ومراكز الأسواق للحفاظ على الأمن والاستقرار.

(سـ)

ANHA