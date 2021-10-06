ثالث ناقلة نفط إيرانية إلى لبنان تصل سوريا

وقالت الخدمة الإلكترونية، على حسابها على تويتر، إن شحنة النفط الثالثة المخطط وصولها إلى لبنان بلغت مدينة بانياس الساحلية السورية، بحسب ما أفاد موقع الحرة.

وتخضع كل من سوريا وإيران لعقوبات أميركية.

وكانت جماعة حزب الله، قد بدأت في جلب شاحنات تحمل الوقود القادم من إيران، في خطوة يقول إنها ستخفف حدة أزمة الطاقة الطاحنة في البلاد.

وقال رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، الشهر الماضي، إن شحنات الوقود الإيرانية التي أدخلها حزب الله إلى البلاد تمثّل "انتهاكاً لسيادة لبنان".

والشهر الماضي، اعتبرت متحدثة باسم الخارجية الأميركية، أن استقدام الوقود من بلد خاضع لعقوبات واسعة النطاق مثل إيران، ليس حلاً مستداماً لأزمة الطاقة في لبنان.

وقالت المتحدثة، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، للحرة "إن حكومة الولايات المتحدة تدعم الجهود المبذولة لإيجاد حلول إبداعية وشفافة ومستدامة، من شأنها معالجة النقص الحاد في الطاقة والوقود في لبنان. هذا ما يحتاجه الشعب اللبناني وليس حملة دعائية استعراضية أخرى من قبل حزب الله".

(ش ع)