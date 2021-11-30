ثالث هجوم لداعش على قوات البيشمركة في كرميان بجنوب كردستان

وأفاد مصدر خاص لوكالة روج نيوز بفقدان عنصر وجرح آخرين من قوات البيشمركة مساء أمس في هجوم جديد شنه مرتزقة داعش على البيشمركة في إدارة كرميان في جنوب كردستان.

وقال المصدر، إن مجموعة “من مرتزقة داعش هاجموا قوات البيشمركة ضمن الفوج الثاني اللواء التاسع في قرية “كوبان” القريبة من سد “باوه شاسوار” شمالي قضاء كفري التابع لإدارة كرميان”، مضيفاً “أن أحد قوات البيشمركة سقط ضحية إضافة إلى إصابة 4 آخرين بجروح جراء الهجوم”.

وأردف بأن “الضحية يدعى محمد منصور والجرحى هم كل من بكر قادر سعيد، يحيى عادل فرج، شاخوان قادر سعيد، وعارف محمد”.

من جانبها، قالت وزارة البيشمركة في بيان إن قواتها أحبطت الهجوم وبدأت بملاحقة المهاجمين، مشيرة إلى أن الهجوم أوقع ضحية و3 جرحى بين صفوف البيشمركة.

وهذا ثالث هجوم من نوعه على البيشمركة في إدارة كرميان منذ بداية الاسبوع الجاري.

(ش ع)