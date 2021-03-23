ثالث انفجار يستهدف قوات الاحتلال التركي في إدلب خلال 10 أيام

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة على طريق المسطومة في ريف محافظة إدلب، وذلك أثناء مرور عربة عسكرية تابعة للاحتلال التركي في المنطقة، ما أدى إلى أضرار مادية.

وأشار المرصد السوري في 15 آذار/ مارس الجاري، إلى إصابة جنديين من قوات الاحتلال التركي، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت صهريج نقل مياه لقوات الاحتلال على أطراف مدينة إدلب، مما أدى إلى احتراق الصهريج بشكلٍ كامل.

كما رصد المرصد في 13 الشهر الجاري، انفجارًا ناجمًا عن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور رتل عسكري تابع للقوات التركية في شارع الكورنيش بالمدينة، وتبنى الانفجار مجموعة تطلق على نفسها "سرية أنصار أبي بكر الصديق".

(ش ع)