تحالف منظمات المجتمع المدني يفتتح مقره في قامشلو

أعلن تحالف منظمات المجتمع المدني في شمال وشرق سوريا (HRCS) خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء، عن افتتاح مقره في قامشلو.

حضر الاجتماع المنظمات المحلية وممثلي الإدارة الذاتية وممثلون عن المنظمات الدولية الموجودة في شمال وشرق سوريا.

تحدّث عضو منسقية تحالف منظمات المجتمع المدني، ناصر حاج منصور، خلال الاجتماع موضّحاً أنّ خطوتهم في افتتاح مقر لهم هي خطوة إيجابية، وقال: "تشكّل هذا التحالف لتلبية احتياجات المجتمع".

كما ذكر الرئيس المشترك لمكتب الشؤون الإنسانية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فرهاد حمو، أنّ للمجتمع المدني في سوريا دورٌ مهم، وقال: "نطالب دائماً بإيصال صوت المجتمع إلى الأطراف الدولية. وبالطبع لا يمكن إيصال صوت المجتمعات باتحاد أو منظمة واحدة؛ ولهذا هناك حاجة للتحالف. دعمنا لتحالف منظمات المجتمع المدني سيكون دائماً".

كما تحدّثت عضوة تحالف منظمات المجتمع المدني، أفين شيخموس، لوكالتنا، وذكرت أنّ الإداريين سيعملون في مقرّهم على تنفيذ المشاريع التي سيحدّدها التحالف.

وأوضحت أفين شيخموس أنّهم جمعوا في المؤتمر التأسيسي المنظمات الفاعلة في شمال وشرق سوريا تحت تحالف واحد وتابعت قائلة: "هدف التحالف هو أن يؤدي المجتمع المدني دوره الرئيس وذلك لأنّه يعدّ بمثابة الجسر بين الإدارة والمجتمع. ويضم تحالف منظمات المجتمع المدني حتّى الآن أكثر من 180 منظمة، فيما لا يزال باب الانضمام مفتوحاً".

هذا ويقع مقر تحالف منظمات المجتمع المدني في الحي السياحي بمدينة قامشلو. وعقد التحالف مؤتمره التأسيسي في الـ 17 من تشرين الأول عام 2021 في مدينة قامشلو بحضور 200 مندوباً.

(ر)

ANHA