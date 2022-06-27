تحالف فتح: المقاومة سيكون لها رداً صاعقاً على الاعتداءات التركية  

وقال عضو تحالف فتح علي التلاوي، الاثنين في تصريح لوكالة المعلومة العراقية، إن "الحلبوسي في الاجتماعات الخارجية تغلب عليه صفة المصالح الشخصية وخاصة الاجتماع الأخير مع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان وعدم وضع حد إلى الخروقات المتكررة على سيادة وأمن العراق"، مؤكداً أن "الإطار التنسيقي والمقاومة سيكون لهما رداً صاعقاً على تركيا في الأيام القريبةِ المقبلة".

وأضاف أن "الحكومة العراقية دائما ما تقفُ مكتوفةَ الأيدي في الاعتداءات والخروقات التي تمارس ضد العراق"، مشيراً إلى أن "أذرع تركيا ممتدة في داخل مجلس النواب ومتمثلة في تحالف السيادة".

(م ش)