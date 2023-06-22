تحالف الحرية والديمقراطية  يدعو إلى دعم روج آفا

أصدر تحالف الحرية والديمقراطية الكردي بياناً بشأن هجوم دولة الاحتلال التركي في 20 حزيران في مدينة قامشلو، والذي أسفر عن استشهاد الرئيسة المشتركة لمقاطعة قامشلو، يسرى درويش ونائبة الرئاسة المشتركة، ليمان شويش وعضو المجلس فرات توما.

وجاء في البيان الذي نقلته وكالة فرات للأنباء:

"استشهد في روج آفا كردستان، نتيجة هجوم على سيارة على طريق قامشلو - تربه سبيه، الرئيسة المشتركة لمقاطعة قامشلو، يسرى درويش ونائبة الرئاسة المشتركة، ليمان شويش وعضو المجلس فرات توما. ندين بشدة هذا الهجوم. ونعرب عن تعازينا لعوائلهم.

تقوم تركيا منذ فترة طويلة بمحاولات من أجل احتلال جديد للمناطق الكردية في سوريا. وبسبب عدم حصولها على الإذن لتنفيذ عمليات عسكرية داخل سوريا مرة أخرى، زادت من عدوانها ونفذت جرائم اغتيال باستخدام المسيرات وتبنتها علانية. ولكن هذه المرة لم تتبنَّ الهجوم، لأن الذين استشهدوا كانوا إداريين مدنيين.

حيث نُفذ هذا الهجوم في اليوم الذي انعقد فيه الاجتماع العشرون الذي يهدف إلى "التطبيع" في أستانا، عاصمة كازاخستان، والذي شاركت فيه روسيا وتركيا وإيران والحكومة السورية. وهذا يظهر أيضاً أن هدف تركيا في سوريا وروج آفا ليس الحل والتطبيع. ومنذ البداية، فالشيء الوحيد الذي تفهمه تركيا على أنه "حل" هو أولاً القضاء على الإدارة الذاتية، روج آفا، ومن ثم إدارة إقليم كردستان. كما أن الهجمات المنظمة هي انتهاك واضح للقانون الدولي. كما جربوا العنف والظلم منذ مائة عام، لكنه لم يجلب الحل. كما أغلقوا الطرق الموجودة. وندعو الحكومة إلى الاعتراف بإنجازات الكرد في الداخل والخارج وفي أجزاء أخرى من كردستان والتصالح مع الشعب الكردي. وإن هذا التصالح هو لصالح شعبنا بقدر ما هو لصالح الشعب التركي. وإذا كنا أخوة منذ ألف عام، فاعترفوا بإنجازات إخوانكم ومهدوا الطريق لحل ديمقراطي وسلمي.

كما ندعو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف ضد هجمات تركيا التي لا تعترف بالأعراف والقوانين الدولية. وندعو شعبنا في جميع أجزاء كردستان الأربعة وفي الشتات لدعم روج آفا ضد الهجمات. اليوم هو يوم الوحدة الوطنية والعمل الجماعي.

كما ندين بشدة الهجوم العنصري على العمال الكرد في طرابزون اليوم. ونتمنى الشفاء للجرحى السبعة، الذين اثنان منهم في حالة خطيرة. ونلفت الانتباه إلى أن هذا الهجوم جاء نتيجة الدعاية العنصرية المعادية للكرد والتي زادت بشكل كبير خلال الانتخابات.

(سـ)