تحالف الفتح: سكوت الحكومة الاتحادية عن الهجمات التركية دليل على وجود اتفاق سري

وقال النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، إن "الجيش التركي شرع في التوسع ويعلن بشكل يومي عن مرحلة جديدة من عمليات في شمال العراق بذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني دون وجود رد".

وأضاف في تصريح لوكالة المعلومة العراقية إن "عدم رد الحكومة الاتحادية بل وسكوتها دليل على وجود اتفاق سري بين الطرفين يمس سيادة العراق ويزجه في سياسة المحاور".

وأشار إلى أن “زج العراق في الصراع الدولي لا يمنح إلا المزيد من المشاكل وتسهم في توتر الأوضاع السياسية والأمنية فيه بدلاً من حلها".

وتتصاعد ردود فعل الأوساط السياسية العراقية حيال هجمات الاحتلال التركي على جنوب كردستان التي بدأت في 17 من شهر نيسان الجاري واحتلاله للأراضي العراقية، باستثناء كل من الحكومة الاتحادية التي يقودها مصطفى الكاظمي وحكومة جنوب كردستان التي يقودها الحزب الديمقراطي الكردستاني.

شن الاحتلال التركي هجومه على جنوب كردستان في الـ 17 من نيسان الجاري، والتقى رئيس حكومة جنوب كردستان مسرور بارزاني مع رئيس دولة الاحتلال التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان في تركيا في الـ 15 من الشهر ذاته.

(ل د)