تحالف الفتح: الحكومة العراقية مطالبة بوضع حد للانتهاكات التركية

قال القيادي في تحالف الفتح كريم عليوي، إن "استمرار الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية في شمال العراق، بسبب ضعف الموقف الحكومي العراقي تجاه هذه الاعتداءات، فحتى الآن لا يوجد موقف حازم عراقي تجاه تلك الاعتداءات غير بيانات الاستنكار الخجولة التي لا تقدم أي شيء".

وشدد عليوي بحسب ما صرح لوكالة "بغداد اليوم" على أن "الحكومة العراقية الجديدة، مطالبة بوضع حد للاعتداءات التركية المستمرة على سيادة العراق والتي تهدد أمنه القومي، فلا يمكن السكوت أكثر على هكذا انتهاكات، والسكوت عنها سيفتح باب الاعتداءات على العراق من قبل دول أخرى".

ومنذ اليوم الـ 17 من شهر نيسان الماضي يقصف الاحتلال التركي مناطق من جنوب كردستان بالتواطؤ مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وسط صمت الحكومة العراقية.

وأثارت هجمات دولة الاحتلال التركي هذه العام ردود أفعال غاضبة في الشارع العراقي، حيث استنكرت العديد من القوى السياسية الهجمات التركية على مناطق جنوب كردستان.

(د ع)