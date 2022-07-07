تحالف ما تسمى بلجنة توحيد قوى الثورة المؤلف من ثلاثة وعشرين حزباً ونقابة مهنية اقترح خلال مؤتمر صحفي، تكوين مجلس ثوري مؤلف من مئة مقعد، نصفها لما يعرف بلجان المقاومة ممثلة لكافة أقاليم السودان، والنصف الآخر يذهب إلى الأحزاب السياسية والنقابات والحركات المسلحة وأسر الضحايا.

عضوة لجنة التحالف التسييرية منال صيام، قالت خلال المؤتمر الصحفي، إن المجلس يهدف لخلق آلية توحد قوى الثورة ليكون بمثابة مركز قيادة العمل الثوري الموحد، على حد تعبيرها.

وما زالت البلاد تعيش على وقع الاعتصامات في العاصمة الخرطوم ومحيطها ومدن أخرى، للمطالبة بعودة الحكم المدني ورفضاً للانقلاب العسكري الذي قاده قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، إضافةً للمطالبة بتحسين الواقع المعيشي.

وفي وقت سابق أعلن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان انسحاب القوات المسلحة من جلسات الحوار التي ترعاها الآلية الثلاثية، بغية إفساح المجال أمام الأحزاب والكيانات السياسية تشكيل حكومة مدنية تتولى إدارة شؤون البلاد دون أي تدخل من الجيش.

(سـ)