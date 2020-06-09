ثابت الجوهر: حملة ردع الإرهاب جاءت تلبية لنداءاتنا وندعمها

بناءً على طلب وجهاء العشائر في منطقة الشدادي ودير الزور بدأت قوات سوريا الديمقراطية حملتها في الـ4 من الشهر الجاري، لتخليصهم من عناصر خلايا داعش.

أمين سر مجلس الأعيان في مدينة الحسكة وممثل قبيلة الشرابين ثابت الجوهر, أوضح في لقاء أجرته معه وكالة أنباء "هاوار", أن الاحتلال التركي ومرتزقته استغلوا جائحة كورونا, والوضع الاقتصادي الذي تمر به المنطقة لإحياء خلايا داعش الإرهابية،, وقال "الخلايا النائمة لداعش قتلت واغتالت مدنيين وعسكريين, وقطعت الطرق ونهبت المواطنين في منطقة دير الزور".

وبيّن الجوهر, أن قبائل وشيوخ عربية وكردية والمكونات الأخرى المتعايشة في شمال وشرق سوريا طالبوا قوات سوريا الديمقراطية القيام بحملة تمشيط وإلقاء القبض على الخلايا الإرهابية التي نشرت حالة من الفساد والفتن في المنطقة.

ونوه الجوهر، أن "الدور الإرهابي لحكومة أردوغان يتنامى من خلال تجنيد أبناء سوريا وإرسالهم للقتال في ليبيا وغيرها من الدول العربية".

وأضاف "نحن شيوخ وجهاء العشائر العربية نعي ونعلم تماماً أن هدف الحكومة التركية الإرهابية من إحياء هذه الخلايا هو زعزعة أمن واستقرار المنطقة, بعد أن عم الأمن والسلام بفضل قوات سوريا الديمقراطية".

وأكد الجوهر، أن حملة "ردع الإرهاب" ستزيد من أواصر أخوة الشعوب والعيش المشترك, وأردف " بفضل أخوة الشعوب والعيش المشترك سوف ندحر الإرهاب ونقضي عليه".

وقدم الجوهر, الشكر لقوات سوريا الديمقراطية لتلبيتهم نداءات شيوخ العشائر التي هدفت إلى القضاء على خلايا داعش المدعومة من حكومة الاحتلال التركي.

وأكد أمين سر مجلس الأعيان في مدينة الحسكة وممثل قبيلة الشرابين ثابت الجوهر, في ختام حديثه دعم كافة العشائر للحملة حتى دحر الإرهاب وإعادة الأمن لتلك المنطقة من جديد.

(هـ ن)

ANHA