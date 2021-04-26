ثابت الجوهر: الروابط العريقة بين مكونات المنطقة لن تسمح بحصول أية فتنة

أقدم مرتزقة ما يسمى بـ "الدفاع الوطني" منذ عدة أيام على افتعال أعمال استفزازية وهجمات ضد قوى الأمن الداخلي في مدينة قامشلو، من أجل خلق الفتنة بين مكونات المنطقة.

ممثل قبيلة الشرابين ثابت الجوهر، قال إن الأحداث الأخيرة التي حصلت في مدينة قامشلو هي "محاولة بعض رؤساء الأفرع الأمنية للنظام السوري حشد كل ميليشيات الدفاع الوطني من أجل إثارة الفتنة وضرب حالة الأمن والاستقرار في مدينة قامشلو وريفها".

وأكد ثابت الجوهر، أن مرتزقة ما يسمى "الدفاع الوطني" تمول وتدرب من قبل الحشد الشيعي الإيراني والأفغاني، وهذه الميليشيات ترتبط معها ميليشيات أفغانية قامت إيران بجذبها إلى الأراضي السورية، ومنتشرة على كامل الجغرافية السورية التي تسطير عليها الميلشيات الإيرانية وخاصة في منطقة حلب والبوكمال.

وبين ثابت الجوهر، أن هدف هذه الميليشيات زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وضرب حالة الأمن والأمان، وإحداث الفوضى والتغيير الديمغرافي كما يحدث الآن في منطقة البوكمال والسيدة زينب في دمشق.

وأضاف الجوهر: "ما يخص الأحداث الأخيرة التي حصلت في مدينة قامشلو، بالإضافة إلى بعض البيانات التي صدرت من قبل بعض المجالس والبعض من شيوخ ووجهاء العشائر التي تحث على الفتنة. جميع تلك البيانات كتبت في مكاتب رؤساء الأفرع الأمنية وذلك من أجل إحداث فتنة بين العشائر العربية والكردية ولا تمثل جميع العشائر العربية".

وأردف الجوهر بالقول: "مع الأسف خلال الاشتباكات تم اغتيال الشيخ هايس الجريان أحد شيوخ عشيرة بني سبعة من قبل ميليشيات الدفاع الوطني بهدف تأجيج الفتن أكثر".

وتابع ثابت الجوهر حديثه: "قبيلة طي قبيلة عريقة نعتز بها ولها دور أساسي وفاعل في تأسيس الإدارة الذاتية، ولها أبناء بأعداد كبيرة بين قوات سوريا الديمقراطية، بالإضافة إلى عدد كبير من الشهداء، وسيتم تغيير إدارة الحي بدلاً من ميليشيات الدفاع الوطني إلى إدارة ذاتية من أبناء قبيلة طي".

وقال ثابت الجوهر: "عندما كانت ميليشيات الدفاع الوطني تسيطر على حارة الطي تحولت إلى ملجأ لتجار المخدرات، وابتزاز المواطنين وأخد الإتاوات من أصحاب المحلات والأهالي، بالإضافة إلى حالات السرقة والنهب التي كانت تحصل في الحي".

ودعا ثابت الجوهر جميع شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل العربية والكردية بالإضافة إلى المكونات الأخرى كالسريان والإيزيديين وأبناء الجزيرة السورية إلى توخي الحذر من البيانات التي تدعو إلى بث الفتنة في المنطقة.

واختتم ثابت الجوهر حديثه بالقول: "نحن على قناعة تامة بأنه لن تحصل فتنة بين مكونات المنطقة، لأن هذه المكونات تربطها علاقات وثيقة منذ القدم، ونشكر قيادة قوى الأمن الداخلي والإدارة الذاتية على تعاونها مع شيوخ ووجهاء العشائر".

(كروب/ك)

ANHA