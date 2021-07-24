تغذية مواقع خدمية في ريف دير الزور الغربي بتيار كهربائي مستمر

مسؤول الكهرباء في مديرية الطاقة بالريف الغربي، مالك الرباح، أشار إلى تمديدهم خط كهرباء من محولات الكهرباء المغذية من سد الطبقة إلى ريف دير الزور الغربي، وقال "يبلغ طول الخط 70 كيلو متراً، ويمتد من محطة مياه بلدة جزرة الميلاج إلى قرية شقرا في ريف دير الزور الغربي، ويغذي الجمعيات الفلاحية ومحطات المياه".

وأضاف "منذ حوالي شهرين أوصلنا عليه محطات المياه في بلدة الميلاج وجزرة البو حميد وقريتي الزغير ومحيميدة وجمعيتي منطقة الكبر وقرية حمار العلي وجمعيات قرية شقرا والخط الرئيس جاهز ومطبق عليه التوتر".

وبحسب الرباح، يتم العمل حالياً على إمداد قرية الهرموشية وبلدة الكسرة بالكهرباء، كما أن محطة قرية سفيرا وجمعية ومحطة قرية الصعوة على جدول أعمال اللجنة.

وتهدف لجنة الاقتصاد والطاقة إلى تشغيل محطات المياه على مدار 24 ساعة لإيصال المياه إلى أبعد نقطة في القرى، وزيادة المساحات المزروعة وتحسين الإنتاج الزراعي ومساعدة الفلاحين في الحؤول دون استخدام المولدات الكهربائية وبالتالي توفير مادة المازوت وتكاليف تصليحها.

(س ر)

ANHA