تغذّي 27 ألف نسمة... بلدية الشعب في ريف دير الزور تنشئ محطة لمياه الشرب

يضطر أهالي بلدة الشعفة و4 قرى تابعة لها إلى شراء المياه من الصهاريج، نظرًا لعدم وجود محطة وشبكة لتوزيع المياه في المنطقة، وعليه تقدم أهالي المنطقة بطلب لبلدية الشعب لحل مشكلة المياه، بسبب المعاناة التي تواجه الأهالي لتأمين المياه.

واستجابة لمطالب الأهالي، باشرت بلدية الشعب في بلدة الشعفة بإنشاء محطة مياه في المنطقة، وبدأت الأعمال الأولية منذ 3 أيام، وتضمنت إنشاء قواعد إسمنتية للخزانات ومجموعات التصفية التي تتضمنها المحطة.

وبالتزامن مع أعمال بناء القواعد، ستبدأ البلدية في الـ 6 من الشهر الجاري أعمال بناء سور للمحطة وأحواض تصفية.

ومن المزمع أن تنتهي أعمال إنشاء المحطة مع نهاية شهر شباط القادم حسب المشرفين على المشروع، وستكون البداية بتوزيع المياه عبر صهاريج توزع للأهالي مجانًا، حتى تُمدد شبكة مياه رئيسة.

ويذكر أن المؤسسة العامة لمياه الشرب في دير الزور قد أعادت تأهيل أكثر من 35 محطة مياه، وإرواء القرى الواقعة على طول سرير نهر الفرات في دير الزور، وأنشأت محطة مياه جديدة في قرية البطين في الريف الشرقي، إضافة إلى محطة مياه في الجرذي الشرقي وقرية أبو حردوب التي تغذّي أيضًا القسم الغربي من بلدة أبو حمام، وتخدم الآلاف من المواطنين.

(ف ع/ م)

ANHA