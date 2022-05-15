تفشٍّ غير مسبوق للسرقة في المناطق السورية التي تحتلها تركيا

وشهدت مدينة إعزاز التي تحتلها تركيا ومجموعاتها المرتزقة يوم أمس سرقة 4 دراجات نارية في يوم واحد، بحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة أنباء هاوار، في ظاهرة تظهر الحال الذي تعيشه تلك المناطق الخاضعة للاحتلال التركي.

وسبق ذلك إلقاء القبض على أحد السارقين حين محاولته سرقة دراجة نارية من أمام أحد الجوامع في مدينة إدلب يوم الـ13 من أيار/مايو الجاري.

وبحسب المعلومات الواردة من المنطقة، فإن الأسباب الرئيسة لتفشي ظاهرة السرقة وارتفاع معدلاتها تعود إلى الانفلات الأمني الذي تعيشه تلك المناطق التي تحكمها فصائل مرتزقة متناحرة غير متفقة فيما بينها.

إضافة إلى سوء الأحوال المعيشية للسكان الذين لا يستطيعون إيجاد فرص عمل لإعالة أنفسهم.

كما تشير المعلومات إلى أن بعض عناصر الفصائل المرتزقة يمتهنون السرقة ويستغلون مناصبهم للسطو على السكان وكسب الأموال دون وجود حسيب أو رقيب.

يأتي هذا ليضاف إلى جملة من الظواهر ابتداءً من تفشي تعاطي المخدرات والاتجار بها مروراً بجرائم القتل والاختطاف والاقتتال الداخلي بين المرتزقة وغيرها من حوادث الفوضى والأزمات الاجتماعية التي جاءت بها تركيا إلى المنطقة مع احتلالها.

(ك)

ANHA