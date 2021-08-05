طفل يفقد حياته وإصابة 4 مدنيين  أبرز نتائج هجمات الاحتلال على منبج خلال شهر

كشف المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري حصيلة هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمى "درع الفرات" على ريف مدينة منبج الآهل بالسكان، خلال شهر تموز المنصرم.

ونشر المركز أمس، الهجمات التي قام بها جيش الاحتلال التركي ومرتزقة درع الفرات على خطوط جبهة مدينة منبج من الجبهة الشمالية الغربية إلى الجبهة الشمالية الشرقية، منذ بداية شهر تموز.

استهداف 18 قرية

وبحسب المركز فإن الاحتلال استهدف عدداً من القرى الآهلة بالسكان والممتدة على طول خط الجبهة الشمالية وهي: (البوغار ـ كورهيوك ـ الكاوكلي ـ قرت ويران ـ اليالنلي ـ الجاموسية ـ الدندنية ـ الصيادة ـ أم عدسة ـ أم جلود ـ عرب حسن ـ المحسلي ـ عون الدادات ـ توخار كبير ـ توخار صغير ـ الجات ـ الحصان ـ الهوشرية).

مبيناً أن الاستهداف تم من قواعد جيش الاحتلال التركي المتمركزة في القرى الممتدة على الخط الفاصل بين قوات مجلس منبج العسكري، وجيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

وذكر هذه القواعد وهي: (قاعدة قيراطة، قاعدة التوخار، قاعدة عرب حسن صغير، قاعدة الياشلي، قاعدة الشيخ ناصر، قاعدة كربجلي، قاعدة الحمرة، قاعدة كريدية).

كما أحصى المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري، عدد مرات الاستهداف من كل قاعدة، وهي كالتالي: (قاعدة قيراطة 7 مرات، قاعدة التوخار 7 مرات، قاعدة عرب حسن صغير 3 مرات، قاعدة الياشلي 4 مرات، قاعدة الشيخ ناصر 6 مرات، قاعدة الحمرة مرتين، قاعدة الكريدية مرة واحدة وقاعدة كربجلي مرة واحدة).

إطلاق 560 قذيفة هاون بشكل عشوائي على المدنيين والأراضي الزراعية

وأفاد المركز بإطلاق جيش الاحتلال "٥٦٠ قذيفة هاون وقعت بشكل عشوائي فوق منازل المدنيين والأراضي الزراعية".

فيما وقع 16 قتيل من مرتزقة "درع الفرات" خلال تصدي مقاتلي مجلس منبج العسكري لمحاولات جيش الاحتلال التركي ومرتزقة "درع الفرات" التسلل إلى مناطق سيطرة المجلس، بحسب ما أفاد مجلس منبج العسكري.

ووفقاً له فقد أصيب 5 مرتزقة من "درع الفرات"، فيما باءت 5 من عمليات تسللهم بالفشل، كما دمر مجلس منبج العسكري سيارة دوشكا ومدفعي هاون لجيش الاحتلال التركي، واغتنام سلاح كلاشنكوف.

تدمير خمسة منازل وإصابة أربعة مدنيين وفقدان طفل لحياته

وأكد المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري أن جيش الاحتلال التركي استهدف 13 مرة منازل المدنيين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مما تسبب بتدمير 5 منازل، وأسفر عن إصابة أربعة مدنيين وفقدان طفل لحياته بالإضافة إلى احتراق الأشجار في قريتي الصيادة والدندنية.

واختتم المركز بيانه بالقول إن "هذه الاستهدافات ليست هي الوحيدة، وإنما تأتي ضمن سلسلة الانتهاكات التي تزيد يوماً بعد يوم من قبل جيش الاحتلال التركي، بحق القرى والأهالي الآمنين، والهدف منها إثارة الرعب والخوف لدفع السكان إلى النزوح عن قراهم نحو الداخل".

(س ع/س ر)

ANHA