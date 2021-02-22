طفل يفقد حياته بانفجار قذيفة من مخلفات داعش في الباغوز    

وبحسب المعلومات، فإن الطفل "عمار حسين عواد الحجار (13عامًا)، كان يتجول بين أنقاض أحد المنازل في بلدة الباغوز، قبل أن تنفجر به قذيفة من مخلفات مرتزقة داعش.

المعلومات أشارت إلى أن انفجار القذيفة أدى إلى فقدان الطفل عمار لحياته على الفور، نظرًا لتضرر أجزاء كبيرة من رأسه في الانفجار.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنفجر فيها مخلفات مرتزقة داعش بأهالي بلدة الباغوز، حيث سجّلت عدة حالات كان أغلب ضحاياها من الأطفال.

وتعدّ بلدة الباغوز آخر معقل لمرتزقة داعش، قبل أن تحررها قوات سوريا الديمقراطية في 23 آذار 2019.

(ف ع/سـ)

ANHA