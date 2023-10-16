تفكيك دراجة مفخخة في ريف دير الزور الشرقي

فكَّكَت قوّات مجلس هجين العسكريّ التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، أمس الأحد، درّاجَةً ناريَّةً مُفخَّخةً بمادة الـTNT شديدة الانفجار كانت مُعِدَّة للتفجير عن بعد.

وجاء في بيان نشر على موقع قوات سوريا الديمقراطية أن: "الدرّاجة المُفخَّخة وضعها مجهولون في بلدة “أبو حمام”، بريف دير الزور الشَّرقيّ، حيث توجَّهت إليها قوّات مجلس هجين العسكريّ إثر ورود بلاغ من الأهالي بوجود درّاجة ناريَّة مشبوهة على طريق المدارس في البلدة، وتمكَّنت وحدات الهندسة المختصَّة التّابعة للمجلس من تفكيكها".

وأكد البيان أن: "قوّات مجلس هجين العسكريّ تؤكِّدُ على حرصها ومواصلتها ضبط الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تتطلَّع إلى استمرار الأهالي في تعاونهم معها، ومساهمتهم في حفظ أمن مناطقهم، من خلال الإبلاغ عن أي حالة مشبوهة في جميع المناطق".

(أ ب)