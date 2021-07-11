تفكيك عبوة ناسفة في ريف منبج

وبحسب المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي فإن بلاغاً تلقته قواتهم مفاده وجود جسم غريب في قرية أُم خرزة، لتسارع القوات بالتنسيق مع فريق هندسة الألغام بالتواجد في المكان المذكور.

وأضاف المركز الإعلامي في بيان "فرضت قوى الأمن الداخلي طوق أمني للحفاظ على أرواح المواطنين، كما بدأ فريق الهندسة بفحص الجسم والكشف عنه ليتبين أنه عبارة عن عبوة ناسفة عائدة لمخلفات تنظيمات إرهابية بهدف زعزعة أمن وسلامة مناطقنا مُعَدة للتفجير عن طريق أسلاك موصولة ببعضها".

وأكد المركز بأنه تمت إزالة العبوة دون حدوث أي أضرار أو خسائر تذكر.

وحثت قوى الأمن الداخلي الإخوة المواطنين بالإبلاغ عن أي جسم غريب أو مشبوه إلى أقرب مركز للقوات حفاظاً على أمن وسلامة المنطقة.

(س ع/ج)

ANHA